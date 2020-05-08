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19:31 08.05.2020

Шмыгаль получил Минэкономики сформировать рабгруппу по поддержке МСБ

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Шмыгаль получил Минэкономики сформировать рабгруппу по поддержке МСБ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сформировать рабочую группу по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), в которую войдут члены правительства, народные депутаты Украины, представители совета по вопросам экономического развития при Кабинете министров и аналитического центра.

Как сообщается на правительственном портале в пятницу, соответствующее поручение премьер дал по результатам совещания по обсуждению антикризисных инициатив по поддержке МСБ. В совещании, кроме главы правительства, приняли участие глава Минэкономики Игорь Петрашко, министр финансов Сергей Марченко, главы парламентских комитетов по вопросам бюджета Юрий Аристов, по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко, а также представители Кабмина.

Во время встречи обсуждались вопросы финансовой и инфраструктурной поддержки малого и среднего бизнеса и инициативы по поддержке отечественного производителя.

"Я понимаю, что из-за коронакризиса малый и средний бизнес оказался в затруднительном положении. И наша поддержка крайне важна. Ведь это создание и сохранение значительного количества рабочих мест, залог роста экономики. Именно предприниматели формируют средний класс, который является движущей силой позитивных изменений во всех сферах", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство уже начало реализовывать программы такой поддержки. Это, в частности, обновленная программа кредитования "5-7-9" и программа "Новые деньги", ориентированные на сохранение и создание новых рабочих мест.

"В дальнейшем мы надеемся на более тесное сотрудничество с парламентом, в частности, в вопросе поддержки наших законодательных инициатив в отношении малого и среднего бизнеса", - отметил премьер.

В свою очередь Петрашко подчеркнул, что стимулирование малого и среднего бизнеса будет реализовано за счет адаптивного карантина, антикризисных мер и инфраструктуры поддержки. "Мы видим для МСБ больший доступ к финансам, легкий доступ к рынкам и меньшую регуляцию", - отметил глава ведомства.

Теги: #мсб #поддержка #минэкономики
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