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19:21 08.05.2020

Еврокомиссия рекомендовала сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня

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Еврокомиссия рекомендовала сохранить ограничения на необязательные поездки в ЕС до 15 июня

Еврокомиссия (ЕК) предложила в пятницу государствам-членам ЕС продлить ограничения на необязательные поездки в Евросоюз до 15 июня, сообщила в Брюсселе пресс-служба ЕК.

"Сегодня комиссия предложила государствам-членам Шенгенской зоны и ассоциированным с ней государствам продлить временное ограничение на необязательные поездки в ЕС еще на 30 дней, до 15 июня", - говорится в коммюнике.

В нем объясняется, что, в то время как некоторые из этих государств предпринимают предварительные шаги по смягчению мер против пандемии, "ситуация остается нестабильной как в Европе, так и во всем мире".

Это, по мнению ЕК, "требует постоянных мер на внешних границах для снижения риска распространения заболевания в результате поездок в ЕС".

В Брюсселе полагают, что отмена ограничений на поездки должна быть поэтапной, как это подчеркивается в совместной европейской "дорожной карте" по выходу из режимов сдерживания пандемии.

"Внутренний пограничный контроль необходимо будет постепенно и скоординировано снять, прежде чем ограничения на внешних границах можно будет ослабить на втором этапе", - сообщается в коммюнике ЕК.

Ранее было введено ограничение на несущественные поездки в ЕС до 15 мая.

Теги: #поездки #европа #ограничения
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