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19:26 08.05.2020

Во Львовской области задержали мошенника, который под предлогом "знакомств" в Нацполиции вымогал $300 тыс. за прекращение уголовных производств

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Во Львовской области задержали мошенника, который под предлогом "знакомств" в Нацполиции вымогал $300 тыс. за прекращение уголовных производств

Правоохранители задержали мошенника, который, прикрываясь якобы знакомствами среди руководства Главного следственного управления Национальной полиции Украины, требовал $300 тыс. за прекращение уголовных производств.

"По данным следствия, путем обмана и злоупотребления доверием, гражданин заверил другого гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, что лично знаком с руководителями Главного следственного управления Национальной полиции Украины и может повлиять на ход расследования в уголовном производстве", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

После этого задержанный потребовал $300 тыс. якобы для передачи должностным лицам Нацполиции - за снятие ареста, наложенного на имущество в уголовном производстве, отмены розыска подозреваемого и последующего закрытия всех уголовных производств, расследуемых в отношении него.

Мошенник был задержан 8 мая 2020 года во Львовской области во время получения части денежных средств в размере $50 тыс.

Задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование.

Теги: #мошенничество #нацполиция #задержание
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