В Молдове на следующей неделе отменят карантин в пяти населенных пунктах, разрешат работу рынков и проведение богослужений

C 11 мая в Молдове отменяется режим полного карантина в пяти из семи населенных пунктов, где он был введен в связи с пандемией коронавируса, сообщил премьер-министр страны Ион Кику.

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в этих населенных пунктах принято решение об отмене режима полного карантина в пяти населенных пунктах. Режим карантина будет сохранен после 11 мая только в городе Штефан-Водэ и селе Талмаза", - сказал Кику на брифинге в пятницу вечером после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По его словам, комиссия также решила разрешить возобновление работы всех рынков, за исключением рынков в наиболее крупных населенных пунктах - муниципиях Кишинев и Бельцы.

"Также, с 10 мая разрешено проведение богослужения во дворах церквей на открытом воздухе. При этом соблюдение социальной дистанции является обязательным, а проведение религиозных ритуалов с прикосновением к предметам запрещено", - подчеркнул премьер.

Он также отметил, что не предусмотрено пока открытие торговых центров и крупных магазинов.

"Также не планируется открытие парикмахерских и салонов красоты. Мы надеемся, что это станет возможно с 15 мая, когда завершается режим чрезвычайного положения. Продление режима чрезвычайного положения не планируется. Тем не менее, останутся в силе многие ограничения и рекомендации комиссии по общественному здравоохранению, которые касаются соблюдения социальной дистанции, мер предосторожности в общественном транспорте, запрет на собрания в количестве более трех человек и другие меры", - сказал Кику.

В связи с пандемией коронавируса в Молдове введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. В пятницу в республике зарегистрировано 123 новых случая заражения коронавирусом - это на шесть меньше, чем в четверг, но на восемь больше, чем в среду.

Всего, в период с 7 марта по настоящее время подтверждено 4 728 случаев заражения. Из них 1 826 человек вылечились и выписаны из больниц, скончались 150 человек. Таким образом, в настоящее время есть 2 752 активных случаев.