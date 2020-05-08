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18:46 08.05.2020

СБУ заблокировала около 600 млн грн на счетах, фигурирующих в деле о легализации средств под "крышей" Госналогслужбы

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СБУ заблокировала около 600 млн грн на счетах, фигурирующих в деле о легализации средств под "крышей" Госналогслужбы

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала ряд счетов и заблокировала движение средств в рамках операции по пресечению незаконной деятельности конвертационного центра под прикрытием чиновников Государственной налоговой службы.

"В последние дни наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн; в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн", - сообщает пресс-центр СБУ.

Уведомлено о подозрении лицо, совершившее несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Госналогслужбы.

"Принимаются другие меры по недопущению потерь государственного бюджета и возмещения государственных убытков, привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, СБУ 7 мая провела более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что подозревается бывшее руководство Госналогслужбы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривень.

"По версии следствия, к сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС. Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 гг. чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость", - говорится в обнародованном в четверг сообщении.

Экс-глава Госналогслужбы Сергей Верланов сообщил, что по месту его проживания сотрудники СБУ провели обыски. В СБУ агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили факт следственных действий у Верланова, уточнив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

Теги: #налоговая #сбу #коррупция
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