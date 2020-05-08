"Биофарма" призывает перенесших COVID-19 граждан становиться донорами плазмы для разработки лекарства против коронавирусной инфекции

Биофармацевтическая компания "Биофарма" (Киев) призывает граждан, перенесших COVID-19, становиться донорами плазмы для разработки лекарственного средства против этого заболевания, которую начинает компания.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, гипериммунный иммуноглобулин может быть эффективным для специфического лечения COVID-19.

Разработка препарата осуществляется в рамках участия "Биофармы" в работе Международного альянса компаний, специализирующихся на производстве препаратов из плазмы крови, в который также входят Takeda и CSL, Octapharma, Biotest, BPL, LFB, Sanquin, GreenCros, ADMA Biologics.

"Наши плазмоцентры в Сумах, Черкассах, Днепре, Харькове начали заготовку плазмы. Все мощности нашего завода в Белой Церкви, все силы нашего коллектива направлены на разработку лекарств. Я уверен, эффективное лечение COVID-19 появится", - написал на странице в "Фейсбук" совладелец компании Константин Ефименко.

В свою очередь, бизнесмен Василий Хмельницкий, также совладельц "Биофармы", отметил, что для разработки эффективного препарата от COVID-19 нужна поддержка людей во всем мире, готовых пожертвовать свою плазму после перенесения болезни.

"Мы призываем тех, кто выздоровел, внести свой вклад в борьбу с пандемией и, если позволяет состояние здоровья, стать донором", - написал он в"Фейсбук".

Как уточнили агентству в компании, "Биофарма" призвала всех перенесших заболевание граждан, желающих стать донорами плазмы крови, обращаться на "горячую линию" компании. Будут обеспечены транспортировка доноров в их плазмоцентры, где можно сдать плазму крови, и обратно, и компенсация за донацию.

В компании подчеркнули готовность регистрировать и обеспечивать доставку доноров из любых населенных пунктов.

Кроме того, в "Биофарме" напомнили, что еще одним направлением борьбы с коронавирусной инфекцией являются начавшиеся клинические исследования по оценке эффективности препарата "Биовен" производства ООО "Биофарма Плазма" в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19/SARS-CoV-2