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18:38 08.05.2020

Депутаты "Слуги народа" предлагают Раде сохранить госмонополию на производство спирта до января 2021г.

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Депутаты "Слуги народа" предлагают Раде сохранить госмонополию на производство спирта до января 2021г.

Трое народных депутатов фракции "Слуга народа", среди которых глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, предлагают Верховной Раде отсрочить отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года.

Соответствующий законопроект №3443 был зарегистрирован 7 мая 2020 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие законопроект позволит дать время для преодоления экономического спада частному сектору экономики с целью своевременного участия в приватизационном конкурсе по спиртовым объектам, входящим в состав ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".

Кроме того, инициаторы законопроекта ссылаются на решение главы Фонда госимущества воздержаться выставлять на аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках.

"Учитывая продолжающиеся и не прогнозируемое влияние пандемии вируса COVID-19 и, в связи с этим, необходимость бесперебойного, контролируемого производства и продажи спирта этилового для изготовления антисептических средств, вступление в силу закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового" следует отложить", - считают авторы законопроекта.

Как сообщалось, закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, поддержанный Верховной Радой 3 декабря 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 декабря.

Теги: #верховная_рада #спирт #слуга_народа
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