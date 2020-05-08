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18:36 08.05.2020

Совет по господдержке кино обновил распределение средств в связи с сокращением бюджета

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Совет по господдержке кино обновил распределение средств в связи с сокращением бюджета

Совет по государственной поддержке кинематографии на открытом заседании в пятницу утвердил обновленное распределение средств по направлениям государственной поддержки в связи с сокращением господдержки кинематографии.

"Такая необходимость возникла в связи с сокращением ассигнований общего фонда бюджетной программы "Государственная поддержка кинематографии" с 750 до 450 млн. грн", - сообщила пресс-служба Госкино Украины.

В частности, на производство документальных, просветительских, анимационных и детских фильмов, авторского кино и дебютов (до 100% сметной стоимости) распределено 121 млн 786 тыс. 430 грн; на производство фильмов объемом не более 80% общей сметной стоимости при условии подтверждения заявителем наличия у него минимум 20% суммы - 186 млн 282 тыс. 570 грн; на производство телефильмов и сериалов объемом не более 50% стоимости при условии подтверждения наличия минимум 50% суммы – 60 млн грн.

На возврат части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве фильма (кэш-рибейты) распределено 20 млн грн.

На финансирование фундаментальных и прикладных исследований и образовательной деятельности в сфере кинематографии, в том числе производство студенческих фильмов и обучения распределено 1,6 млн грн.

На оплату мер по сохранению, восстановлению, реставрации и популяризации национального кинематографического наследия, возвращения его в Украину из-за границы и изготовление архивных комплектов исходных материалов национальных фильмов распределено 400 тыс. грн.

На возмещение процентов по кредитам на строительство или реконструкцию инфраструктуры и техническое переоснащение кинотеатров, расположенных в населенных пунктах с численностью до 250 тыс. жителей распределено 200 тыс. грн; на проведение кинокомиссиями мер по продвижение локаций Украины – 1,2 млн грн; на распространение и популяризацию национальных фильмов – 43 млн 168 тыс. 280 грн.

Еще около 15,5 млн грн. направлены на покрытие расходов ГП "Национальный центр Александра Довженко", Национального союза кинематографистов Украины и выплату стипендий членам Совета.

В то же время отмечается, что на закупку оборудования для демонстрации национальных фильмов в небольших городах и селах с населением не более 250 тыс. жителей объемом не более 50% стоимости финансирование не предусмотрено.

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Теги: #кино
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