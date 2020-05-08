Боевики с полуночи совершили 5 обстрелов

Незаконные вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17:00 пятницы, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны сообщали о двух обстрелах со стороны боевиков и отсутствии пострадавших в рядах Объединенных сил с начала суток по состоянию на 12:00, позже штаб ООС сообщил о трех раненых украинских военнослужащих вследствие обстрелов со стороны боевиков. Таким образом, пополудни произошли три обстрела.

Незаконные вооруженные формирования применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Три обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", два - на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". На всех трех участках разведения сил режим "Тишина" соблюдался.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.