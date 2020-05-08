Японский регулятор разрешил использовать препарат американской Gilead от коронавируса

Японский регулятор одобрил использование препарата американской биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) для лечения пациентов с коронавирусом в стране.

Менее чем за неделю до этого препарат remdesivir одобрило Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США. При этом Япония приняла решение необычно быстро: Gilead направила регулятору заявку лишь в понедельник, 4 мая, пишет MarketWatch.

"Разрешение использовать remdesivir в Японии является признанием срочной необходимости вылечить пациентов, находящихся в критическом состоянии", - сказал главный медицинский специалист Gilead Мердад Парси.

Японский регулятор фармацевтического рынка сообщил, что одобрил использование препарата с учетом нескольких условий. В том числе, Gilead необходимо предоставить больше результатов клинических исследований в течение девяти месяцев и вести учет всех пациентов, которые принимают препарат в рамках разрешения.

Gilead сообщила, что разрешение основано на клинических данных тестирования препарата, проведенного Национальным институтом аллергических и инфекционных заболеваний США (National Institute of Allergy and Infectious Disease), в результате которого было выявлено, что пациенты, принимавшие remdesivir, вылечивались от заболевания за 11 дней, тогда как те, кому давали плацебо, выздоравливали за 15 дней.

Акции Gilead в ходе торгов в пятницу дорожают на 0,2%.