События

17:57 08.05.2020

Грекам и испанцам разрешили посещать пляжи, во Франции запрет пока остается в силе

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Грекам и испанцам разрешили посещать пляжи, во Франции запрет пока остается в силе

Пляжи стран средиземноморских стран Европы начали постепенно принимать желающих отдохнуть, покупаться и заняться серфингом, сообщают европейские СМИ.

Например, в Барселоне в пятницу открылись все пляжи, которые были закрыты в середине марта. Однако посещать их пока можно только для занятий спортом - с 06:00 до 10:00 утра.

На пляжи в Греции ранее на этой неделе также начали пускать местных жителей в рамках послабления ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. На острове Санторини, который пользуется широкой популярностью у туристов, решили вокруг лежаков устанавливать специальные стеклянные экраны, чтобы защитить отдыхающих от риска заражения коронавирусом.

Между тем, на средиземноморском побережье Франции пока продолжает действовать запрет на посещение пляжей даже в тех регионах, которые считаются "зелеными" - безопасными с точки зрения ситуации с коронавирусом.

Многие страны Европы в последние дни приступили к смягчению ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса. Открываются постепенно магазины, школы, салоны красоты и другие учреждения.

Теги: #испания #коронавирус #франция #пляж #греция
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