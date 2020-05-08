Правоохранителей будут тестировать на коронавирус – Степанов

Министерство здравоохранения введет тестирование на коронавирус сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, следует из заявления министра здравоохранения Максима Степанова в ходе встречи с главой представительства Детского фонда (ЮНИСЕФ) Лоттой Сильвандер.

"Безопасность и здоровье украинцев - наш приоритет. Именно поэтому уже в ближайшее время мы введем тестирование на коронавирус для сотрудников органов внутренних дел. Сейчас Минздрав определяет, какое количество сотрудников Национальной полиции и Национальной гвардии необходимо тестировать", - отметил Степанов, слова которого приводятся на сайте министерства в пятницу.