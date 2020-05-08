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17:49 08.05.2020

В Беларуси за сутки выявлено 933 новых случая заражения COVID-19, всего заболел 21101 человек, число летальных исходов достигло 121

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В Беларуси за сутки выявлено 933 новых случая заражения COVID-19, всего заболел 21101 человек, число летальных исходов достигло 121

В Беларуси, по состоянию на 8 мая, умер 121 человек с COVID-19, сообщает в пятницу министерство здравоохранения республики.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 (на 7 мая - 116) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что всего в республике зарегистрирован 21101 человек с положительным тестом на COVID-19 (на 7 мая - 20 168). Прирост за сутки составил 933 человека.

В ведомстве также сообщили, что на 8 мая выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая - 5067).

По данным Минздрава, всего было проведено 240 тыс. 146 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,7% от общего количества проведенных тестов.

Теги: #коронавирус #беларусь
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