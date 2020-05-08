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17:39 08.05.2020

Наблюдатели и СБУ получили список из 300 человек, которые хотят вернуться на подконтрольную территорию из ОРДЛО – офис омбудсмена

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Наблюдатели и СБУ получили список из 300 человек, которые хотят вернуться на подконтрольную территорию из ОРДЛО – офис омбудсмена

Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, мониторинговой миссии ООН и Международному Комитету Красного Креста (МККК) передан список из 300 человек, которым нужно пересечь линию разграничения на востоке Украины с гуманитарной целью, сообщает Офис омбудсмена в пятницу на своей странице в Facebook.

"Сформирован и передан новый список из более 300 человек, желающих вернуться домой (из неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей – ИФ)… Список передан в СММ ОБСЕ, мониторинговую миссию ООН и МККК, которые со своей стороны согласились сделать все возможное, чтобы украинские семьи, разлученные из-за мер противодействия заболеванию Covid-19, смогли снова воссоединиться", - говорится в сообщении.

В Офисе отмечают, что в адрес уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой "круглосуточно поступают десятки подобных обращений". "В связи с этим напоминаем, что сегодня ни одна государственная организация не имеет прямого доступа к этим территориям", - подчеркивается в сообщении.

Эти же списки переданы в Службу безопасности Украины для соблюдения требований порядка въезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из этих территорий (постановление Кабинета министров Украины от 17 июля 2019 года №815).

Омбудсмен выразила надежду, что все стороны "оперативно присоединятся к восстановлению права гражданского населения на пересечение линии разграничения с гуманитарной целью".

Теги: #мккк #сбу #оон #обсе #ордло
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