События

17:21 08.05.2020

На Донбассе растет количество жертв среди гражданских, все случаи на территории ОРДЛО - председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

3 мин читать
На Донбассе растет количество жертв среди гражданских, все случаи на территории ОРДЛО - председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

Все стороны, участвующие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, должны сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом, заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, отметив резкое увеличение количества жертв среди гражданских лиц в начале мая.

"В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками". При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах", - сказала Богнер, сообщается в пресс-релизе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что только за первые шесть дней мая Миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц (один погибший и шестеро раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, один раненный в результате минного инцидента, и один погибший и двое раненых в результате обращения с взрывоопасным остатком войны). В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены четыре девочки (одна 2010 г.р. и трое - 2013 г.р.).

"7 мая мы получили сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область), контролируемых самопровозглашёнными "республиками". Как сообщается, среди пострадавших - девочка и мальчик 2006 г.р. Наша Миссия работает над проверкой этих сообщений. В случае, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранений гражданских лиц за первую неделю мая достигнет девятнадцати и станет самым высоким недельным показателем за последние два года", - отметила Богнер.

В Миссии добавили, что если эти восемь новых случаев подтвердятся, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 года достигнет 65 (девять погибших и 56 раненых), что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года (десять погибших и 38 раненых).

"Эти цифры переломают положительную тенденцию к сокращению новых случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, которую мы наблюдали в последнее время", - пояснила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Она также высказала особенную обеспокоеность тем, что среди раненых много детей. Если два новых случая ранения детей в Саханке подтвердятся, общее количество случаев ранения детей за период с 1 января по 7 мая 2020 года достигнет десяти (все на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками"): шесть девочек и три мальчика были ранены в результате обстрела, и один мальчик был ранен в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

"Важно, чтобы очередное заседание Трехсторонней контактной группы уделило должное внимание ситуации... Гражданские лица - не мишени, и ответственность за соблюдение этого принципа лежит не только на военных, но и на политиках!, - резюмировала Богнер.

Теги: #ордло #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:39 08.05.2020
Наблюдатели и СБУ получили список из 300 человек, которые хотят вернуться на подконтрольную территорию из ОРДЛО – офис омбудсмена

Наблюдатели и СБУ получили список из 300 человек, которые хотят вернуться на подконтрольную территорию из ОРДЛО – офис омбудсмена

15:50 08.05.2020
Нардепы предлагают Раде призвать ООН, парламентские ассамблеи и иностранные правительства осудить нарушения Россией прав и свобод крымских татар

Нардепы предлагают Раде призвать ООН, парламентские ассамблеи и иностранные правительства осудить нарушения Россией прав и свобод крымских татар

12:48 08.05.2020
Действия координатора гуманитарной подгруппы в Минской ТКГ не всегда содействуют освобождению всех украинских граждан – источник

Действия координатора гуманитарной подгруппы в Минской ТКГ не всегда содействуют освобождению всех украинских граждан – источник

11:21 08.05.2020
Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

10:52 07.05.2020
Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

Борьба с последствиями коронавируса в бедных странах потребует $6,7 млрд, а не $2 млрд, считают в ООН

17:21 06.05.2020
Украина предлагает согласовать расширенный состав делегаций всех сторон в ТКГ и привлечь к работе в подгруппах в качестве приглашенных представителей ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц – Ермак

Украина предлагает согласовать расширенный состав делегаций всех сторон в ТКГ и привлечь к работе в подгруппах в качестве приглашенных представителей ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц – Ермак

13:17 06.05.2020
В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

В "Слуге народа" верят, что смогут провести местные выборы на всей территории Украины, включая временно оккупированной – Корниенко

22:04 05.05.2020
Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

Выборы в ОРДЛО могут быть только после получения Украиной контроля над этой территорией, границей и вывода войск – Костин

17:01 05.05.2020
Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

Ирина Геращенко расценивает изменения в составе ТКГ с украинской стороны продолжением легитимизации ОРДЛО

21:42 04.05.2020
Ермак надеется, что в октябре местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая ОРДЛО

Ермак надеется, что в октябре местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВСУ ООС ШИРОКИНО

Трое украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков вблизи Широкино

ПАРАД КОРОНАВИРУС МИНСК БЕЛАРУСЬ

Власти Минска отказали в проведении "Бессмертного полка" 9 мая из-за COVID-19

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко рассказал, какие послабления столица планирует ввести с 12 мая

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 9 областях Украины

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели

ПОСЛЕДНЕЕ

Правоохранителей будут тестировать на коронавирус – Степанов

В Беларуси за сутки выявлено 933 новых случая заражения COVID-19, всего заболел 21101 человек, число летальных исходов достигло 121

САП просит избрать для экс-нардепа Микитася арест с альтернативой в 100 млн грн

Во Львове отсрочили возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, магазинов одежды и обуви

Во Львове COVID-19 инфицировались 4 священника и 2 сотрудника одного храма УГКЦ

При капремонте жилых домов в Харькове оборудование закупалось по ценам, выше в 5 раз, в департаменте ЖКХ горсовета прошли обыски – полиция

В следственных изоляторах Украины запущена услуга платных камер – министр юстиции

Зеленский в Золотом встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, которым государство выделило жилье

Завершено следствие по делу о незаконном завладении имуществом Нацгвардии - САП

Угроза коронавируса в Милане может возрасти из-за ослабления мер изоляции - вирусолог

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА