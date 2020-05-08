На Донбассе растет количество жертв среди гражданских, все случаи на территории ОРДЛО - председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

Все стороны, участвующие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, должны сделать защиту гражданских лиц абсолютным приоритетом, заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, отметив резкое увеличение количества жертв среди гражданских лиц в начале мая.

"В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками". При отсутствии стойкого прекращения огня также критически важно, чтобы стороны не размещали свои позиции, вооружение и военный персонал в жилых районах", - сказала Богнер, сообщается в пресс-релизе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, опубликованном в пятницу.

Отмечается, что только за первые шесть дней мая Миссия зафиксировала 11 новых случаев гибели или ранения гражданских лиц (один погибший и шестеро раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия, один раненный в результате минного инцидента, и один погибший и двое раненых в результате обращения с взрывоопасным остатком войны). В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены четыре девочки (одна 2010 г.р. и трое - 2013 г.р.).

"7 мая мы получили сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в Голубовском (Луганская область) и Саханке (Донецкая область), контролируемых самопровозглашёнными "республиками". Как сообщается, среди пострадавших - девочка и мальчик 2006 г.р. Наша Миссия работает над проверкой этих сообщений. В случае, если они подтвердятся, количество случаев гибели или ранений гражданских лиц за первую неделю мая достигнет девятнадцати и станет самым высоким недельным показателем за последние два года", - отметила Богнер.

В Миссии добавили, что если эти восемь новых случаев подтвердятся, общее число жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 года достигнет 65 (девять погибших и 56 раненых), что превысит более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года (десять погибших и 38 раненых).

"Эти цифры переломают положительную тенденцию к сокращению новых случаев гибели или ранения среди гражданских лиц, которую мы наблюдали в последнее время", - пояснила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Она также высказала особенную обеспокоеность тем, что среди раненых много детей. Если два новых случая ранения детей в Саханке подтвердятся, общее количество случаев ранения детей за период с 1 января по 7 мая 2020 года достигнет десяти (все на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками"): шесть девочек и три мальчика были ранены в результате обстрела, и один мальчик был ранен в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

"Важно, чтобы очередное заседание Трехсторонней контактной группы уделило должное внимание ситуации... Гражданские лица - не мишени, и ответственность за соблюдение этого принципа лежит не только на военных, но и на политиках!, - резюмировала Богнер.