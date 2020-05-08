Во Львове COVID-19 инфицировались 4 священника и 2 сотрудника одного храма УГКЦ

У 4 священников и двоих сотрудников храма Украинской греко-католической церкви во Львове диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба Львовской архиепархии УГКЦ.

«По результатам вирусологического исследования COVID-19 выявили у 4 священнослужителей парафии Собора святого Иоанна Крестителя, а также у двоих сотрудников храма. В здании храма проведена дезинфекция в соответствии с санитарными требованиями», – указано в сообщении.

Храм размещен по улице Зубровской в Сыховском районе Львова.

Львовская архиепархия УГКЦ просит верующих придерживаться ограничений, установленных карантином и в частности, участия в богослужениях.

Как сообщалось, 8 мая утром во Львовской области в целом насчитывалось 660 человек, инфицированных коронавирусом, 18 человек умерли, 138 выздоровели. За минувшие сутки в области диагностировали коронавирус у 65 человек.