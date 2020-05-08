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16:34 08.05.2020

При капремонте жилых домов в Харькове оборудование закупалось по ценам, выше в 5 раз, в департаменте ЖКХ горсовета прошли обыски – полиция

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При капремонте жилых домов в Харькове оборудование закупалось по ценам, выше в 5 раз, в департаменте ЖКХ горсовета прошли обыски – полиция

Полиция одновременно провела 20 обысков на предприятиях-подрядчиках, задействованных в капитальном ремонте многоквартирных домов в Харькове, в департаменте жилищного хозяйства Харьковского городского совета, коммунальном предприятии и по месту жительства должностных лиц и работников этих структур.

"Правоохранители установили факт умышленного завышения юридическими лицами в пятикратном размере стоимости использованного оборудования при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. Материальный ущерб бюджета города составляет более 800 тыс. грн", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В ходе обысков, проводившихся следственным управлением облуправления Нацполиции и управлением стратегических расследований в области под процессуальным руководством облпрокуратуры, была изъята первичная бухгалтерская и финансово-хозяйственная документация. Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным досудебного расследования, должностные лица предприятий-подрядчиков закупали осветительное оборудование по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали стоимость оборудования в несколько раз. Затем должностные лица департамента жилищного хозяйства Харьковского горсовета принимали работы и перечисляли средства на расчетные счета предприятий-подрядчиков. Договоры были заключены на общую сумму около 28 млн грн, из них 13 млн грн уже перечислены на расчетные счета предприятий-поставщиков.

Теги: #жкх #полиция #харьков
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