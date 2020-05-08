Зеленский в Золотом встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, которым государство выделило жилье

Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Украины Владимир Зеленский посетил г.Золотое Попаснянского района, где встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, которым государство выделило жилье.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский осмотрел квартиры, капитальный ремонт которых сделали за государственные средства, и куда на следующей неделе начнут заселяться семьи внутренне перемещенных лиц, которые в конце прошлого года обращались к президенту с просьбой о выделении жилья.

Отмечается, что сейчас почти готовы 10 квартир, на очереди - еще пять.

"Мы обещали - и сделали. Пусть в новых домах царит мир и мир", - сказал Зеленский.

В пресс-служба президента напомнили, что в ходе поездки в Луганскую область 20 ноября 2019 года Зеленский встретился с семьями внутренне перемещенных лиц, ранее проживавших на неподконтрольных территориях. Они потеряли жилье и все имущество в 2018 году. Боевики заставили 15 семей покинуть жилье, после этого семьи переехали на подконтрольную Украины часть Золотого.

9 декабря, военно-гражданская администрация н.п.Золотое и н.п.Катериновки заключила договоры на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту 15 квартир коммунальной собственности из фонда жилья для временного проживания.