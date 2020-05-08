Трое украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков вблизи Широкино

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Широкино, ранены трое военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 8 мая, российско-оккупационные войска, проигнорировав режим прекращения огня, обстреляли позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта Широкино. Враг вел огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, а также автоматических станковых гранатометов. Кроме этого оккупанты применяли беспилотный летательный аппарат", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, вследствие обстрелов были ранены три украинских защитников. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

В свою очередь подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются.