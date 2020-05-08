Дорога Северодонецк - Станица Луганская - одна из приоритетных для Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область ознакомился с ходом ремонтных работ на одном из участков автодороги Северодонецк - Станица Луганская - Т-13-06 Северодонецк - Новоайдар протяженностью 37 км, восстановление которого происходит в рамках реализации программы "Большая стройка".

Как сообщает пресс-служба главы государства, президенту доложили, что на сегодня подрядчики фрезеруют дорожное покрытие, делают слой основания дорожной одежды из органо-минеральной смеси и нижний слой покрытия из асфальтобетона. Строительные работы выполнены на 28%.

Зеленский отметил, что дорога Северодонецк - Станица Луганская - одна из приоритетных для государства. "Она очень важна для людей, которые живут в Украине: на нашей части и временно оккупированной. Чтобы они видели, что, начиная с моста в Станице Луганской и до Северодонецка, в этом году построят прекрасную, качественную дорогу", - подчеркнул он.

Общая протяженность маршрута от Северодонецка до Станицы Луганской, который состоит из четырех участков, - 128 км. Из них 125,5 км - дороги государственного значения. Полное обновление маршрута планируется до конца 2020 года.