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15:28 08.05.2020

В Одессе 9 мая правоохранители будут обеспечивать правопорядок в усиленном режиме

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В Одессе 9 мая правоохранители будут обеспечивать правопорядок в усиленном режиме

В Одессе 9 мая около тясячи правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в усиленном режиме, сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

"Любое правонарушение будет нами немедленно пресекаться, а в отношении нарушителей - приниматься меры в соответствии с законодательством", - приводит слова Беха пресс-служба полиции Одесской области.

Так, публичную безопасность и порядок 8 и 9 мая будут обеспечивать около тысячи полицейских и нацгвардейцев. Основные силы будут сконцентрированы в наиболее значимых для одесситов местах - на Аллее славы и площади 10 апреля. Полицейские будут вести разъяснительную работу с гражданами и следить за соблюдением требований правил карантина.

Также в полиции напомнили о недопустимости публичной демонстрации георгиевских ленточек, флагов и другой запрещенной символики, а также действий, которые могут дестабилизировать обстановку в регионе.

Теги: #олег_бех #полиция #одесса
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