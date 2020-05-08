На части улиц в центре Киева ограничат движение и парковку 8 и 9 мая

8 и 9 мая на некоторых улицах Киева движение транспорта будет перекрыто и ограниченная возможность парковки, сообщает в пятницу пресс-служба МВД Украины.

"Запрет на парковку начнет действовать с 8 мая с 17:00. Ограничение движения начнется 9 мая с 00:00 до окончания мероприятий", - говорится в сообщении, обнародованном в пятницу на странице МВД Украины в соцсети Фейбук.

В частности, данные ограничения касаются: площадь Арсенальная; - ул. Ивана Мазепы (От площади Арсенальной до площади Славы); - ул. Лаврская (От площади Славы до ул. Цитадельной); - аллея Героев Крут (От Днепровского спуска до площади Славы); - ул. Емельяновича-Павленко (От ул. Левандовской до ул. Лаврской).

"Водители, учтите указанную информацию и выбирайте другие маршруты следования по городу, чтобы избежать неудобств", - призвали в МВД.