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15:21 08.05.2020

Минздрав отсрочил экзамены для студентов-медиков и интернов

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Минздрав отсрочил экзамены для студентов-медиков и интернов

Единый государственный квалификационный экзамен (ЕДКИ) и лицензионные интегрированные экзамены "Крок" будут проведены в сроки, которые будут зависеть от ослабления правительством карантинных мер по предотвращению распространения COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, в настоящее время Центр тестирования разрабатывает сценарии, которые помогут сдать экзамены в оптимальные сроки.

Прогнозируемо сдача экзаменов "Крок" состоится в июне, а первого этапа ЕДКИ - в сентябре.

Студентам и интернам, которые из-за карантинных ограничений (например, ограничения авиасообщения) не смогут сдать экзамены, будет предоставлена возможность дополнительной сдачи.

Теги: #медики #минздрав #студенты
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