Информация об увольнении 50 тыс. медработников из-за недофинансирования не соответствует действительности – НСЗУ

Информация об увольнении 50 тыс. медработников из-за недофинансирования отрасли не соответствует действительности, сообщается в видеообращении Национальной службы здоровья (НСЗУ).

"Из-за того, что почти тысяча больниц недополучит деньги, уволят 50 тыс. медработников". Эти данные не соответствуют действительности. Врачам и медицинским сестрам, которые владеют профессиональными знаниями и хотят работать, всегда есть место в системе здравоохранения. Тем более сейчас - в условиях пандемии", - отмечается в обращении.

В НСЗУ подчеркнули, что за набор персонала и его сокращение отвечает местная власть.

"В Черновицкой области местная власть специально выделила средства, чтобы переквалифицировать уволенных медсестер. Нередко в СМИ появляется неправдивая информация, например, о том, что в Сумском роддоме уволили 500 медработников. Это неправда. На самом деле уволили 37, только 16 из них - врачи, 80% из них - пенсионного возраста. И уволили их не из роддома, а из женской консультации, где у одного врача в год было четыре пациентки",- говорится в обращении.