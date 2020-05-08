Отец и сын, обвиняемые в жестоком убийстве экс-милиционера с расчленением и каннибализме, приговорены к 15 годам тюрьмы

Орджоникидзевский райсуд Харькова признал виновными отца и сына в убийстве экс-правоохранителя, совершенном с особой жестокостью по предварительному сговору (п.4, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорил их к 15 годам лишения свободы.

"Приговор может быть обжалован в Харьковский апелляционный суд через Орджоникидзевский районный суд г.Харькова в течение 30 дней со дня его провозглашения", - говорится в приговоре, опубликованном в едином госреестре судебных решений.

Кроме того, старший обвиняемый признан виновным в незаконном хранении патронов (ч.1 ст.263 УК Украины).

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму более 500 тыс. грн.

Он указал, что срок отбывания наказания считается с момента фактического задержания обоих подозреваемых (13 октября 2018 года) и оставил их под стражей до вступления приговора в силу.

Как сообщалось, в начале октября 2018 года отец и сын познакомились на улице с будущей жертвой и пригласили его к себе в гости. Во время застолья новый знакомый рассказал, что раньше работал правоохранителем. Это вызвало подозрения у отца, раньше имевшего проблемы с законом. Они с сыном, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убить мужчину. Осуществив задуманное, они расчленили тело и некоторые части съели. К тому же они угостили "блюдом" местного бездомного.

По показаниям подозреваемых, следы преступления они скрыли не сразу. Лишь через несколько дней после убийства они вынесли тело и выбросили в подвал ближайшего дома. Голову они выбросить не успели, ее нашли правоохранители на балконе квартиры.