Секретный документ западных разведок с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фейком - СМИ

Секретный документ разведслужб англоязычных стран с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фальшивкой, сообщает немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в немецкой разведслужбе BND.

О досье, приписанном альянсу разведывательных служб "Пять глаз" (США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия) на прошлых выходных сообщила австралийская газета Saturday Telegraph. Документ указывает на рискованные исследовательские работы в китайском городе Ухань, откуда пошло распространение коронавируса, а также упоминает расхождения разведывательных служб во мнении о том, откуда пошло распространение заболевания.

По информации NDR, немецкая разведка проинформировала руководство комитета по международным делам Бундестага о том, что запросила у участников альянса "Пять глаз" информацию о происхождении досье. Члены альянса в свою очередь сообщили, что не знают о существовании общего документа.

В BND считают, что документ мог быть составлен одной из партнерских разведок, но может быть и фальшивкой. Подтверждения ни тому, ни другому утверждению пока нет.