События

14:33 08.05.2020

Секретный документ западных разведок с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фейком - СМИ

1 мин читать
Секретный документ западных разведок с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фейком - СМИ

Секретный документ разведслужб англоязычных стран с критикой Китая в вопросе COVID-19 может быть фальшивкой, сообщает немецкая телерадиокомпания NDR со ссылкой на источники в немецкой разведслужбе BND.

О досье, приписанном альянсу разведывательных служб "Пять глаз" (США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия) на прошлых выходных сообщила австралийская газета Saturday Telegraph. Документ указывает на рискованные исследовательские работы в китайском городе Ухань, откуда пошло распространение коронавируса, а также упоминает расхождения разведывательных служб во мнении о том, откуда пошло распространение заболевания.

По информации NDR, немецкая разведка проинформировала руководство комитета по международным делам Бундестага о том, что запросила у участников альянса "Пять глаз" информацию о происхождении досье. Члены альянса в свою очередь сообщили, что не знают о существовании общего документа.

В BND считают, что документ мог быть составлен одной из партнерских разведок, но может быть и фальшивкой. Подтверждения ни тому, ни другому утверждению пока нет.

Теги: #сша #китай #коронавирус #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:52 08.05.2020
Зеленский: усиление делегации Украины в ТКГ поддерживают Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к такому формату присоединилась и РФ

Зеленский: усиление делегации Украины в ТКГ поддерживают Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к такому формату присоединилась и РФ

14:26 08.05.2020
Организованные автоперевозки должны постепенно восстанавливаться, но медицинская безопасность является приоритетом - Пристайко

Организованные автоперевозки должны постепенно восстанавливаться, но медицинская безопасность является приоритетом - Пристайко

14:24 08.05.2020
Власти Минска отказали в проведении "Бессмертного полка" 9 мая из-за COVID-19

Власти Минска отказали в проведении "Бессмертного полка" 9 мая из-за COVID-19

14:15 08.05.2020
Лукашенко был бы рад видеть на параде переболевших COVID-19, но тащить их туда не будут

Лукашенко был бы рад видеть на параде переболевших COVID-19, но тащить их туда не будут

13:33 08.05.2020
Общество Красного Креста Украины передало более 170 тыс. ед. средств индивидуальной защиты для медучреждений, полиции, соцслужб

Общество Красного Креста Украины передало более 170 тыс. ед. средств индивидуальной защиты для медучреждений, полиции, соцслужб

13:26 08.05.2020
В Дании в мае откроются торговые центры и рестораны

В Дании в мае откроются торговые центры и рестораны

13:26 08.05.2020
В Бельгии отмечают позитивную динамику в ситуации с COVID-19

В Бельгии отмечают позитивную динамику в ситуации с COVID-19

13:18 08.05.2020
Кличко рассказал, какие послабления столица планирует ввести с 12 мая

Кличко рассказал, какие послабления столица планирует ввести с 12 мая

12:59 08.05.2020
Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые пять дней подряд ниже 5%

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые пять дней подряд ниже 5%

12:55 08.05.2020
Кличко: Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 46 человек, в том числе у 7 детей

Кличко: Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 46 человек, в том числе у 7 детей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПАРАД КОРОНАВИРУС МИНСК БЕЛАРУСЬ

Власти Минска отказали в проведении "Бессмертного полка" 9 мая из-за COVID-19

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Кличко рассказал, какие послабления столица планирует ввести с 12 мая

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 9 областях Украины

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели

ООС СВОДКА УКРАИНА

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Отец и сын, обвиняемые в жестоком убийстве экс-милиционера с расчленением и каннибализме, приговорены к 15 годам тюрьмы

В странах Балтии за сутки зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Коронавирус грозит гибелью 190 тыс. человек в Африке в течение года - ВОЗ

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему уполномоченному ФГВФЛ за нанесение более 5 млн грн убытков Фонду

СБУ: в Украине нет американских биологических лабораторий

Вспышка коронавируса выявлена в Перечинской ОТГ Закарпатской области

УПЦ-КП призывает власти прекратить дискриминацию Церкви и вернуть им госрегистрацию

СБУ задержала дезертира, сбежавшего из воинской части вместе с крадеными деталями к военной радиостанции

На борьбу с COVID-19 потребуется $1,7 млрд - ВОЗ

Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА