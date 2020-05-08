Общество Красного Креста Украины передало более 170 тыс. ед. средств индивидуальной защиты для медучреждений, полиции, соцслужб

С начала карантина Общество Красного Креста Украины передало 172 тыс. средств индивидуальной защиты, более 2 тыс. литров дезинфекторов и 16 тыс. - средств бытовой химии медицинским учреждениям, полиции, социальным службам и Вооруженным силам, сообщил замгендиректора Нацкомитета ОККУ Максим Доценко.

"Мы передали уже за этот период 172 тыс. средств индивидуальной защиты, более 2 тыс. литров дезинфекторов и 16 тыс. - средств бытовой химии, средств индивидуальной гигиены. На данный момент, заботясь о врачах и медицинских работниках, в сотрудничестве с "Coca-Cola Beverages" мы доставили более 200,5 тыс. литров воды и напитков в больницы, 2,5 тыс. кг кофе, и таким образом обеспечили уже 21 медучреждение", - сказал он онлайн-конференции в пятницу.

Кроме того, Доценко добавил, что на 17 опорных больниц, которые находятся в центре борьбы с коронавирусной инфекцией, Общество доставило оборудование на 4,5 млн грн, и сейчас идет процесс закупки оборудования для 6 больниц на больше чем 8 млн грн.

"На данный момент в сотрудничестве с Центром общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины мы также обеспечиваем информационные сессии для медицинских работников в 124 опорных больницах. То есть, мы обучаем их правильному использованию средств индивидуальной защиты", - добавил Доценко.

В то же время начальник отдела сотрудничества и международных связей Национального комитета Общества Красного Креста Украины Ирина Бойчева отметила, что Общество пытается предоставлять поддержку одиноким малообеспеченным пожилым людям, многодетным и неполным семьям, людям с инвалидностью, семьям исчезнувших без вести или погибших военнослужащих, бездомным, внутренне перемещенным лицам.

"На самом деле, на сегодняшний день мы уже распространили более 29 тыс. продуктовых наборов для людей, которые в этом нуждаются. Также мы предоставили более 5 тыс. горячих обедов и 3 тыс. гигиенических наборов, и эта работа постоянно продолжается", - сказал в свою очередь Доценко.

Он отметил, что с начала этой недели в 7 областях Украины началось распределение 9,5 тыс. гигиенических наборов и 1700 наборов для психо-социальной поддержки семей, находящихся на карантине.