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13:18 08.05.2020

Кличко рассказал, какие послабления столица планирует ввести с 12 мая

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Кличко рассказал, какие послабления столица планирует ввести с 12 мая

С 12 мая в столице планируют ввести первый этап послаблений ограничительных карантинных мер, сообщил мэр Киева Виталий Кличко

"Мы приближаемся к 12 мая - дню, с которого планируем ввести первый этап ослабления ограничений в столице. … Планируем открыть в Киеве: непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м), парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи и не более одного клиента на каждую услугу одновременно); парки и скверы: группами с ограниченным количеством лиц; временные сооружения (ларьки): с запретом потребления пищи и напитков на месте; небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и пр.)", - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

По его словам, смогут работать адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы, а также - автокинотеатры, музеи под открытым небом, а также библиотеки (пока только на выдачу книг, без работы читальных залов).

Мэр столицы отметил, что соблюдение правил безопасности сотрудниками и посетителями заведений является обязательным. "Обязательная термометрия сотрудников и посетителей. Обязательные правила безопасности. Если клиент без маски, он либо не заходит в помещение, либо это - ответственность поставщика услуг, который должен обеспечить клиента маской", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что на первом этапе послаблений закрытыми останутся крупные торгово-развлекательные центры, а также школы, детские сады, детские площадки, прибрежные зоны отдыха.

Он напомнил, что наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе послаблений в текущем ограниченном режиме. "До 22 мая – точно. Но мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов будет касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - сказал Кличко.

По его словам, бизнес, который начнет работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к рабочим местам. "Метро, как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - отметил мэр.

По его словам, на первом этапе ослабления ограничительных мер правительство разрешило работать летним площадкам кафе и ресторанов. Комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы в пятницу утвердила условия для их работы.

"Площадки смогут работать только с соблюдением определенных норм безопасности. В частности, расстояние между столиками 1,5 метра, не более двух посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет), средства защиты у персонала", - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что для поддержки предпринимателей и упрощение процедур городские власти уже подготовили соответствующее решение Киевсовета, которое вынесут на ближайшую сессию.

"Открытым (летним) и сезонным площадкам, получившим документы в 2019 году, департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований за два рабочих дня. Касается такая процедура и новых площадок, которые захотят работать с соблюдением всех требований. Для летних и сезонных площадок город также планирует установить символическую фиксированную сумму долевого участия - 1 гривня. Для летних площадок - до конца октября этого года, для сезонных - до конца декабря, понимая, что бизнес несет потери и ему нужна помощь", - подчеркнул Кличко.

При этом он добавил, что в прошлом году в столице документы на размещение получили 1059 летних площадок кафе и ресторанов.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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