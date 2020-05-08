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12:59 08.05.2020

Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые пять дней подряд ниже 5%

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Прирост заболевших COVID-19 в Украине впервые пять дней подряд ниже 5%

Прирост числа новых заболевших COVID-19 к активно болеющим, по данным Минздрава, последние пять дней держится ниже уровня 5%, на который ориентируется правительство при принятии решения о смягчении карантина.

В частности, последние три дня этот показатель составлял 4,6-4,7%, двумя днями ранее – соответственно 3,5% и 4,1%.

До этого с момента начала эпидемии в марте этот показатель ни одного дня не опускался ниже уровня 5%.

"В течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или ежедневное отклонение удерживается на уровне 5%", – так определил премьер-министр Денис Шмыгаль условие для введения первого этапа смягчения карантина. Правительство уже приняло решение о начале такого этапа с 11 мая и открыло парки, детские площадки, разрешило торговлю непродовольственными товарами и бытовые услуги, а также работу нотариусов, адвокатов и аудиторов, однако одновременно продлило карантин до 22 мая.

Последние четыре дня также характеризуются рекордно высоким количеством выздоровевших – от 222 до 310, однако это все еще меньше от числа новых больных – от 46% до 70%.

С увеличением числа активно болеющих определенный правительством 5%-ный суточный потолок прироста вновь повысился: сейчас он достиг 556 чел. по сравнению с 459 чел. неделю назад и 38 чел. – на начало апреля.

Что касается второго критерия с учетом тестов, то Минздрав последние две недели публикует ежедневную общую статистику ПЦР-тестов, согласно которой 7 мая был достигнут рекордный показатель – 7586 тестов за день, тогда как предыдущий рекорд составлял 7315 и был зафиксирован 29 апреля.

В то же время МОЗ не уточняет, сколько из этих тестов сделано по новым подозрениям, сколько – по выздоравливающим. С 23 апреля отношение числа выявленных новых заболевших к числу тестов не опускалось ниже 7%, однако 7 мая оно составило 6,6%.

Условиями для введения второго этапа смягчения карантина премьер назвал ежедневное уменьшение в течение 10 дней подряд процента выявленных случаев среди всех протестированных и стабильность или рост числа выздоровевших за сутки. Этому критерию пока соответствует три последних дня.

Второй этап смягчения карантина предполагает возобновление бытового обслуживания населения и спортивных соревнований при участии до 50 зрителей, открытие спортивных залов и фитнес-центров, гостиниц.

На третий этап смягчения карантина правительство готово пойти при условии, что в течение 10 дней подряд число выздоровевших в два или более раз превышает число новых случаев заболевания, а учреждения здравоохранения заняты пациентами с коронавирусом менее чем на 10%.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко 6 мая сообщил, что Он уточнил, что уровень наполненности больниц, которые предоставляют помощь больным с коронавирусной болезнью, составляет 12-15%.

В то же время последние дна дня зафиксированы рекордно высокие показатели госпитализаций – соответственно 313 и 237, тогда как предыдущий рекорд от 23 апреля составлял 187, а среднее число госпитализаций за предшествующую этим грустным рекордам неделю составляло 112 в день.

Третий этап выхода из карантина, согласно правительственному плану, предполагает запуск работы метрополитена для специальных перевозок, междугороднего транспортного сообщения в пределах области, торгово-развлекательных центров без развлекательных зон, театров и кинотеатров, хостелов, санаториев, баз отдыха и учреждений общественного питания для посетителей.

Теги: #коронавирус #минздрав
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