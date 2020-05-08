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12:55 08.05.2020

Кличко: Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 46 человек, в том числе у 7 детей

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Кличко: Коронавирус в Киеве подтвердили еще у 46 человек, в том числе у 7 детей

Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 46 человек, при этом впервые зафиксировали три летальных случая в течение суток, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация с распространением вируса - неутешительная. Впервые за время борьбы Киева с пандемией, за минувшие сутки в столице - три летальных случая от коронавируса. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них - один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания на COVID-19. 32 человека умерли", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

Так, среди заболевших: 18 женщин в возрасте от 26 до 81 года и три девочки - двух, восьми и тринадцати лет. 21 мужчина от 31 до 79 лет и четверо мальчиков, которым 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет.

В больницы Киева госпитализировали 20 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в больницах из всех пациентов с коронавирусом - 44 в тяжелом состоянии. 5 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Выздоровели в столице за прошедшие сутки 17 человек. Всего преодолели болезнь за это время 127 жителей Киева", - сообщил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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