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12:19 08.05.2020

В странах Балтии за сутки зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом

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В странах Балтии за сутки зафиксировано 27 новых случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в Латвии сделано 1947 тестов на Covid-19, выявлено 19 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Всего с начала эпидемии в Латвии проведено 73 016 анализов, коронавирус подтвержден у 928 человек. 464 человека уже выздоровели, 18 человек - скончались.

Отмечается, что в течение последних суток госпитализированы три пациента с Covid-19. Сейчас в латвийских стационарах лечение проходят 30 человек, у 28 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии. Из больниц уже выписано 106 человек, переболевших Covid-19.

В Литве за сутки зафиксированы три новых случая коронавируса, общее количество выявленных зараженных составило 1436, сообщает в пятницу Министерство здравоохранения.

Отмечается, что выздоровели 765 человек, продолжают болеть - 618, в изоляции находятся 284 человека.

От Covid-19 в Литве скончались 49 человек, по другим причинам скончались четыре зараженных.

В Эстонии за последние сутки выявлено пять новых случаев заражения Covid-19, сообщил в пятницу департамент здоровья.

Всего за сутки в Эстонии было проанализировано 1 279 тестов на Covid-19.

В больницах находится 58 пациентов, из них пять - на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписано 268 человек. После начала эпидемии погибли от коронавируса 56 человек.

Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано 61 767 тестов на коронавирус, из которых 1 725 или 2,8% оказались позитивными.

По данным инфосистемы здоровья о людях, у которых диагностировали Covid-19, выздоровевшими можно считать 704 человек. Также в инфосистеме здоровья подтверждения от врачей о выздоровлении ожидают еще 453 человека. Выздоровевшими считаются те люди, у которых врач отметил в инфосистеме здоровье окончание заболевания.

Теги: #коронавирус #эстония #латвия #литва #балтия
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