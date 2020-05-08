Прокуратура сообщила о подозрении бывшему уполномоченному ФГВФЛ за нанесение более 5 млн грн убытков Фонду

Прокуратура Киева при содействии Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) расследовала факты растраты активов неплатежеспособного ПАО "Акционерно-коммерческий банк "Капитал" (Киев), которые привели к потере 5 млн грн и сообщила о подозрении бывшему уполномоченному Фонда, сообщила пресс-служба ФГВФЛ в пятницу.

"Следствие установило, что подозреваемый, находясь на должности уполномоченного лица Фонда на ликвидацию ПАО "АКБ Капитал", точно зная о существующей задолженности отдельных заемщиков перед банком, безосновательно утверждал об отсутствии у них такой задолженности", - говорится в сообщении.

Таким образом, по ряду объектов залогового имущества (жилой и коммерческой недвижимости) были незаконно сняты обременения и запрет на отчуждение, что в дальнейшем привело к фактической потере этих активов для банка, разъясняет Фонд.

ФГВФЛ выявил указанные злоупотребления в 2017 и передал правоохранителям соответствующие материалы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 20 июля 2015 признал банк "Капитал" неплатежеспособным, а 29 октября принял решение о ликвидации.

Банк "Капитал" создан в 1991 году. В ноябре 2014 года банк перенес головной офис из Донецка в Киев.

Крупнейшими акционерами банка на 1 апреля 2015 года являлись Руслан Щербань (прямое участие 20,4142%, опосредованное – 14,5801%), ООО "Промгаз Украины" (15,4592%), ООО "Техногранд плюс" (24,7324%), Евгений Щербань (прямое участие – 4,4148%, опосредованное – 20,5829%), Виолетта Эпель (опосредованное участие 24,9967%), ООО "Эннеада" (опосредованное участие 24,7324%).

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2015 года по размеру общих активов (1,57 млрд грн) банк "Капитал" занимал 59-е место среди 127 действующих в Украине банков.