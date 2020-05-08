Вспышка коронавируса выявлена в Перечинской ОТГ Закарпатской области

В Перечинской объединенной территориальной громаде (Закарпатская область) в одном из учебных заведений выявили вспышку заражения коронавирусом, сообщил городской голова Перечина Иван Погориляк.

"В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц коронавирусом, 5 человек из села Заричево и 21 человек больной из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания мы получили благодаря тестам, проведенным в одном из учебных заведений Перечина. 4 человека, связанных с этим заведением, то есть работники и члены их семей. Всего из данного заведения и связанных с этим заведением больных есть 10 человек", - сказал Погориляк в видеоролике, опубликованном на странице в соцсети Facebook в пятницу.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО в пятницу утром, в Закарпатской области 44 новых случаев заболевания коронавирусом, 1 - летальный и 7 - выздоровления (за все время 644 заболевших, 14 умерших и 93 выздоровевших), сейчас болеет 537 человек (за сутки на 36 больше).