СБУ задержала дезертира, сбежавшего из воинской части вместе с крадеными деталями к военной радиостанции

Правоохранители задержали начальника радиостанции одной из воинских частей Хмельницкой области, который демонтировал комплектующие радиолокационного оборудования военной техники с целью сбыта, а чтобы избежать ответственности, самовольно покинул место службы.

"Начальник радиостанции одной из воинских частей Хмельницкой области демонтировал комплектующие радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов военной техники. Сбыть детали злоумышленник пытался через торговцев драгоценными металлами, а также на местных радиорынках", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

Чтобы избежать ответственности за кражу, в конце апреля военный самовольно покинул место службы и некоторое время скрывался у знакомых в нескольких областях, но был задержан правоохранителями.

"Дезертиру грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет", - отметили в СБ Украины.