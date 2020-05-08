Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

Украину нельзя все время держать в карантине, необходимо балансировать между возобновлением работы экономики и эпидемической ситуацией, считает замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы продолжаем балансировать, учитывая некоторые индикаторы. Мы будем ослаблять или усиливать карантин с учетом некоторых составляющих - роста заболеваемости, заполненности коек. Мы хотим балансировать, не превышая 30% прироста по сравнению с предыдущим днем или периодами", - сказал он в эфире канала "Украина 24".