События

11:12 08.05.2020

Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

1 мин читать
Ляшко: мы не будем все время держать страну на карантине, необходимо соблюдать баланс

Украину нельзя все время держать в карантине, необходимо балансировать между возобновлением работы экономики и эпидемической ситуацией, считает замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

"Мы продолжаем балансировать, учитывая некоторые индикаторы. Мы будем ослаблять или усиливать карантин с учетом некоторых составляющих - роста заболеваемости, заполненности коек. Мы хотим балансировать, не превышая 30% прироста по сравнению с предыдущим днем или периодами", - сказал он в эфире канала "Украина 24".

Теги: #ляшко #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:47 08.05.2020
Вспышка коронавируса выявлена в Перечинской ОТГ Закарпатской области

Вспышка коронавируса выявлена в Перечинской ОТГ Закарпатской области

11:27 08.05.2020
На борьбу с COVID-19 потребуется $1,7 млрд - ВОЗ

На борьбу с COVID-19 потребуется $1,7 млрд - ВОЗ

11:21 08.05.2020
Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

Пандемия коронавируса вызвала "цунами" ксенофобии в мире - Гутерриш

11:19 08.05.2020
ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

ЕБРР будет кредитовать в гривне пострадавших от карантинных ограничений украинских предпринимателей – Минфин

11:09 08.05.2020
"Интерпайп" и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области

"Интерпайп" и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области

10:45 08.05.2020
Еще у трех пограничников подтвердилось заражение коронавирусом

Еще у трех пограничников подтвердилось заражение коронавирусом

10:32 08.05.2020
Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 9 областях Украины

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 9 областях Украины

10:18 08.05.2020
США и Китай соперничают между собой за возможность первыми получить вакцину от коронавируса

США и Китай соперничают между собой за возможность первыми получить вакцину от коронавируса

10:08 08.05.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 269 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 846 тыс.

Число жертв коронавируса в мире превысило 269 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 846 тыс.

09:50 08.05.2020
Рекордные 65 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено на Львовщине за сутки, Садовый собирает штаб быстрого реагирования

Рекордные 65 новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено на Львовщине за сутки, Садовый собирает штаб быстрого реагирования

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 9 областях Украины

КОРОНАВИРУС СТЕПАНОВ

В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели

ООС СВОДКА УКРАИНА

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро военных

ЗЕЛЕНСКИЙ СААКАШВИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ

Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

КАБМИН

Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ: в Украине нет американских биологических лабораторий

УПЦ-КП призывает власти прекратить дискриминацию Церкви и вернуть им госрегистрацию

СБУ задержала дезертира, сбежавшего из воинской части вместе с крадеными деталями к военной радиостанции

Корректный перерасчет тарифов на медуслуги завершится до 2021г

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа

Минздрав в пятницу выяснит ситуацию с 300%-ными доплатами медикам

В ВСУ за сутки зафиксировано 4 новых случая коронавируса

В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели

В США за сутки количество смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний выросло на 2 тыс.

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и в Житомирской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА