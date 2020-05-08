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11:09 08.05.2020

"Интерпайп" и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области

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"Интерпайп" и OLX поставили семь аппаратов ИВЛ в больницы Днепропетровской области

Украинская промышленная компания "Интерпайп" продолжает объединять усилия бизнеса и органов государственной власти для борьбы с COVID-19, в результате чего было закуплено и поставлено семь аппаратов искусственной вентиляции легких с воздушными компрессорами в больницы Днепропетровской области.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, за два месяца под эгидой созданного для борьбы с коронавирусом благотворительного фонда "Відродження регіону" объединились более 100 компаний, при этом к этой инициативе также присоединилась компания OLX.

Пресс-служба уточняет, что аппараты ИВЛ доставили в городские клинические больницы №4, №6, №9 Днепра, Новомосковскую центральную городскую больницу, а также в Никопольскую городскую больницу №1. Данное современное высокотехнологичное медицинское оборудование американского производства, его стоимость - 6,74 млн грн.

Новые аппараты могут быть необходимы не только для борьбы с COVID-19, но и при лечении других заболеваний, когда пациенту нужна интенсивная терапия и реанимация. Использовать данное оборудование можно будет также и для новорожденных.

"Наши коллеги из Фонда Елены Пинчук и Фонда Виктора Пинчука уже не первый год занимаются оснащением украинских больниц современным медицинским оборудованием. Они помогли нам в условиях дефицита ИВЛ в мире приобрести аппараты и в короткие сроки доставить их в Украину. Надеюсь, экстренная помощь, которую бизнес сумел оказать медучреждениям, подготовит область к пику заболеваемости. Мы благодарим всех партнеров и коллег, которые присоединились к нам борьбе с COVID-19 в Днепропетровской области", – комментирует ситуацию директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, которого цитирует пресс-служба.

В целом компания "Интерпайп" вместе с Фондом Елены Пинчук и Фондом Виктора Пинчука направила на борьбу с коронавирусом на национальном и региональном уровнях более 114 млн грн.

"C начала карантина первоочередной задачей для нас в OLX стал поиск путей помощи. Мы решили присоединиться к инициативе по закупке аппаратов ИВЛ, ведь для многих пациентов с тяжелой формой COVID-19 своевременное подключение к ним сверхважно", - прокомментировала ситуацию CEO OLX Украина и Центральная Азия Катерина Онищенко, слова которой приводятся в пресс-релизе.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. В компании работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году группа перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.

OLX - один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине и мире. Онлайн-площадка представлена в 40 странах мира. В Украине база сервиса насчитывает более 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Каждый второй украинский онлайн-пользователь заходит на OLX минимум раз в месяц. Сервис входит в ТОП-10 самых посещаемых торговых площадок мира. А мобильное приложение OLX установлено на каждом втором украинском смартфоне и занимает первую позицию в категории "Покупки" для IOS и Android по данным SimilarWeb.

 

Теги: #коронавирус #интерпайп
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