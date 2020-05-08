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10:32 08.05.2020

Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 9 областях Украины

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Количество больных Covid-19 за сутки снизилось в 9 областях Украины

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни Covid-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в 9 областях Украины из 24, а в двух областях количество выздоровевших превысило число активных больных.

Согласно данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, за минувшие сутки:

в Винницкой области подтверждено 29 новых случаев заболевания и 27 - выздоровления (с начала пандемии – 514 заболевших, 5 умерших и 278 выздоровевший), сейчас в области болеет 231 человек (на 2 больше, чем днем ранее) – область является одной из немногих в Украине, где на данный момент количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество активных случаев;

в Волынской области – 31 новый случай заболевания, 1 летальный случай и 9 - выздоровления (всего 424 заболевших, 10 умерших и 118 выздоровевших за все время), болеет 296 человек (за сутки на 21 больше);

в Днепропетровской области – 28 новых случаев заболевания, 1 - летальный и 1 - выздоровления (с начала пандемии 652 заболели, 5 умерли и 74 выздоровели), болеет 573 человек (за сутки на 26 больше);

в Донецкой области - 2 новых заболевших и 4 человека выздоровели (за все время - 91 заболевших, 3 умерших и 20 выздоровевших), сейчас болеет 68 человек (за сутки на 2 меньше);

в Житомирской области – 12 новых случаев заболевания и 2 - выздоровления (480 заболели, 11 умерли и 45 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 424 человек (за сутки на 10 больше);

в Закарпатской области - 44 новых случаев заболевания, 1 - летальный и 7 - выздоровления (за все время 644 заболевших, 14 умерших и 93 выздоровевших), сейчас болеет 537 человек (за сутки на 36 больше);

в Запорожской области - 12 новых случая заболевания, 2 - летальных и 5 - выздоровления (всего 312 заболевших, 7 умерших и 109 выздоровевших), сейчас болеет 196 человек (на 5 больше за сутки);

в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 23 новых случаев заболевания, 1 – летальный и 21 - выздоровления (1 079 заболевших, 60 умерших и 147 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 871 человек (на 1 больше за сутки);

в Киеве за минувшие сутки 46 новых случая заболевания, 3 - летальных и 17 случаев выздоровления (всего 1 721 случай заболевания, 32 - смерти и 127 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 562 человек (за сутки на 26 больше);

в Киевской области – 19 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 6 - выздоровления (с начала пандемии – 935, 20 и 109 соответственно), сейчас болеет 806 человека (за сутки на 12 больше);

в Кировоградской области – 5 новых случаев заболевания, 33 человек выздоровели (за все время 408 человек заболели, 19 умерли и 222 выздоровели), сейчас болеет 167 (на 28 меньше за сутки) – область является одной из немногих в Украине, где на данный момент количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество активных случаев;

в Луганской области нет новых случаев заболевания и смерти, за сутки 1 человек выздоровел (с начала пандемии 42 заболели и 12 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 30 человек;

во Львовской области - 65 новых случая заболевания, 1 - смерти и 10 - выздоровления (за все время – 660, 18 и 138 соответственно), сейчас болеет 504 человека (на 54 больше, чем днем ранее);

в Николаевской области – 8 новых случаев заболевания и 14 - выздоровления (с начала пандемии 179 человек заболел, 5 умерли и 49 выздоровели), болеет 125 человек (на 6 меньше за сутки);

в Одесской области - 15 новых случаев заболевания и 1 - смерти (за все время – 583, 4 и 23 соответственно), сейчас болеет 555 человек (на 14 больше, чем днем ранее);

в Полтавской области - 3 новых случая заболевания и 11 - выздоровления (239 заболевших, 8 умерших и 92 выздоровевший за все время), болеет 139 человек (за сутки на 8 меньше);

в Ровенской области за сутки подтверждено 38 новых случаев заболевания, 2 - летальных и 13 - выздоровления (с начала пандемии 855 заболевших, 14 умерших и 133 выздоровевших), сейчас болеет 708 человек (за сутки на 23 больше);

в Сумской области - 16 новых случаев заболевания за сутки, 3 выздоровевших (за все время 147 человек заболели, 4 умерли и 66 выздоровели), сейчас болеет 77 человека (на 13 больше за сутки);

в Тернопольской области - 8 новых случаев заболевания и 43 - выздоровления (за все время – 959, 17 и 254 соответственно), сейчас болеет 688 человек (за сутки на 35 меньше);

в Харьковской области - 30 новых случаев заболевания, 1 – летальный и 8 - выздоровления (за все время 478 заболевших, 11 умерших и 57 выздоровевших), сейчас болеет 410 человек (за сутки на 21 больше);

в Херсонской области - 3 новых случая заболевания и 5 - выздоровления (за все время 149 заболевших, 2 умерших и 67 выздоровевших), сейчас болеет 80 человека (на 2 меньше за сутки);

в Хмельницкой области – 10 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (за все время 148 заболевших, 7 умерших и 43 выздоровевших), сейчас болеет 98 человек (на 2 больше за сутки);

в Черкасской области за сутки подтверждено 78 новых случаев заболевания, 1 летальный и 17 - выздоровления (с начала пандемии 331 заболевших, 11 умерших и 118 выздоровевший), сейчас в области болеет 202 человек (на 11 меньше за сутки);

в Черновицкой области за минувшие сутки 49 новых случаев заболевания, 5 случаев смерти и 43 случаев выздоровления (за все время 2 097 заболевших, 67 умерших и 301 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 729 человек (на ё больше, чем днем ранее);

в Черниговской области - 1 новый случай заболевания и 2 случая выздоровления за сутки (с начала пандемии было 69 заболевших, 6 умерших и 11 выздоровевших), сейчас болеет 52 человека (на 1 меньше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 21 пациент умер, выздоровели 310 человек. В настоящее время в Украине болеет Covid-19 11тыс. 128 человек, что на 173 больше, чем сутками ранее.

Теги: #коронавирус #снбоу
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