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10:18 08.05.2020

США и Китай соперничают между собой за возможность первыми получить вакцину от коронавируса

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США и Китай соперничают между собой за возможность первыми получить вакцину от коронавируса

Разработка вакцины от коронавируса является предметом соперничества США и Китая и вопросом престижа, заявил специалист по кибербезопасности и здравоохранению Дэвид Филдер из Совета по международным отношениям - экспертно-аналитического центра, основанного в 1921 году.

"(США - ИФ) будут обеспокоены тем, что Китай возьмет вакцину на вооружение - в геополитическом смысле этого слова", - приводит его слова агентство Bloomberg.

"Когда существует такое напряжение, как между США и Китаем сейчас, то любая обыкновенная вещь искажается геополитикой", - пояснил он.

В свою очередь Bloomberg сравнивает ситуацию с выработкой вакцины с космической гонкой между США и СССР в XX веке и напоминает, что еще до нынешней ситуации США и КНР уже боролись за доминирование в самых разных областях - от торговли до развертывания сетей 5G.

"Билл Гейтс говорил, что это (пандемия коронавируса - ИФ) подобно мировой войне, и мы все на одной стороне. Это не так очевидно", - заявил приглашенный профессор из европейского отделения Фонда Карнеги Штефан Лене.

Однако, указывает Bloomberg, власти США и КНР не заостряли внимание на желании первыми получить вакцину. Так, ранее американский президент Дональд Трамп заявил телеканалу Fox news, что США сотрудничают с Великобританией и Австралией по теме вакцины, и Вашингтону не принципиально, кто первым получит ее.

"Мне в самом деле все равно. Если это будет другая страна, то я сниму свою шляпу перед ней", - говорил Трамп.

Теги: #сша #вакцина #китай #коронавирус
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