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10:17 08.05.2020

Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа

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Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа

На внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Беларуси принято решение о назначении выборов президента республики на 9 августа.

"Депутаты проголосовали за проведение выборов президента Беларуси 9 августа", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных по итогам заседания.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая сообщил, что дата предстоящих выборов будет определена в ближайшее время, крайним сроком их проведения является конец августа.

"Я знаю, что у вас президентские выборы, но у нас еще раньше состоятся президентские выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы", - сказал Лукашенко во время переговоров в формате видеоконференции со своим молдавским коллегой Игорем Додоном в минувший понедельник.

"Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - добавил он.

В соответствии с законодательством, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что для переноса выборов президента в республике нет оснований, и они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Президент также отмечал, что его предвыборная программа будет изложена в послании белорусскому парламенту и народу, традиционные сроки которого сместились из-за глобальной неопределенности в политике и экономике на фоне пандемии коронавируса.

Предыдущие президентские выборы в Беларуси состоялись 11 октября 2015 года. Явка избирателей на президентских выборах составила 86,75%. Победил Александр Лукашенко, набравший 83,5% голосов. Лукашенко остается президентом Беларуси с 1994 года.

Теги: #выборы #беларусь
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