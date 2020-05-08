События

10:08 08.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 269 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 846 тыс.

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Число жертв коронавируса в мире превысило 269 тыс. человек, инфицировано более 3 млн 846 тыс.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 269 тыс. 584 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 753, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 млн 846 тыс. 949 инфицированных COVID-19, рост за стуки составил 91 тыс. 570 случаев заражения.

Полностью излечились более 1 млн 285 тыс. человек.

В то же время, ресурс Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям, сообщил, что всего в мире насчитывается 3 млн. 909 тыс. 374 заразившихся CОVID-19 и 270 тыс. 720 жертв инфекции.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 256 тыс. 972 (75 тыс. 671 скончавшийся), Испании - 221 тыс. 447 (26 тыс. 70), Италии - 215 тыс. 858 (29 тыс. 958), Великобритании - 207 тыс. 977 (30 тыс. 689), Франции - 174 тыс. 918 (25 тыс. 990), Германии - 169 тыс. 430 (7 тыс. 392), Бразилии - 135 тыс.773 (9 тыс. 190), Турции - 133 тыс. 721 (3 тыс. 641), Иране - 103 тыс. 135 (6 тыс. 486).

В России, по оперативным данным российского штаба по борьбе с коронавирусом на утро четверга, выявлено 177 тыс. 160 больных и 1 тыс. 625 случаев летального исхода, выздоровели 23 тыс. 803 человека. По общему числу инфицированных Россия переместилась с седьмого на пятое место в мире.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах.

Университет Джонса Хопкинса осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавируса в мире на основе официальных и других источников соответствующих стран.

Теги: #коронавирус
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