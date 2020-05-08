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09:36 08.05.2020

В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели

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В Украине за минувшие сутки 504 новых случая Covid-19, 21 ранее заболевший умер, 310 выздоровели

На 504 человека возросло за минувшие сутки количество заболевших Covid-19 в Украине, это меньше предыдущего дня (507), 310 человек выздоровели, а 21 ранее заболевший скончался, всего число инфицированных на 8 мая составляет 14 195 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге утром в пятницу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 504 новых случа заболевания коронавирусной инфекцией, из них 44 у детей и 98 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 237 человек. Выздоровели за сутки рекордное количество 310 человек, однако 21 пациент умер", - сказал Степанов.

По его словам, количество инфицированных нарастающим итогом составило 14 195 человек. (977 детей, 2758 медиков), из них - 361 летальных. 2 706 человек выздоровели.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской – 44 областях, в Киеве – 46 случаев.

В четверг, 7 мая, прирост инфицированных составил 507 человек, днем ранее сообщалось о 487 новых случаях заболевания Covid-19, на утро 5 мая было 366 новых заболевших.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, на амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2 271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 185 человек, в том числе один ребенок и 16 медиков.

Из 361 умершего от осложнений, вызванных коронавирусом, 19 – медработники. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

По состоянию на утро 8 мая в Центр поступило 1 148 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 37 052 сообщения о подозрении на COVID-19.

Всего в Украине исследовано 159 155 образцов методом ПЦР.

Теги: #коронавирус #степанов
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