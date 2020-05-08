Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро военных

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Сообщается, что противник обстрелял позиции военных ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ОС, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки НВФ днем в четверг применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского боевики четыре раза открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом, НВФ использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал - из минометов 120-го и 82-го калибра.

По данным украинской разведки, 7 мая военнослужащие уничтожили 7 боевиков и еще 5 ранили. Кроме этого также уничтожен военный грузовик противника.

В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.