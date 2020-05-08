События

07:34 08.05.2020

Боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро военных

2 мин читать

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены шестеро украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Сообщается, что противник обстрелял позиции военных ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды вел огонь по позициям украинских военнослужащих неподалеку Марьинки - из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив выстрел ВОГ-17 над позициями ОС, а затем обстрелял украинских военнослужащих из вооружения боевых машин пехоты.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Авдеевки НВФ днем в четверг применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты - крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Новотошковского боевики четыре раза открывали огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом, НВФ использовали 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

Окрестности Орехово враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал - из минометов 120-го и 82-го калибра.

По данным украинской разведки, 7 мая военнослужащие уничтожили 7 боевиков и еще 5 ранили. Кроме этого также уничтожен военный грузовик противника.

В штабе также подчеркнули, что с начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник выпустил 24 мины 120-го калибра по украинским позициям у Орехово, а также применял станковые противотанковые гранатометы.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:47 08.05.2020
Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и в Житомирской области

Спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления торфяников в Чернобыльской зоне и в Житомирской области

06:43 08.05.2020
Спасатели оказали помощь олененку и доставили его в Центр лечения животных в Днепре

Спасатели оказали помощь олененку и доставили его в Центр лечения животных в Днепре

05:46 08.05.2020
ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

05:46 08.05.2020
ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

ГБР сообщило о подозрении двум налоговикам в покрытии незаконного табачного бизнеса

04:36 08.05.2020
ВАКС начал рассмотрение по делу экс-замдиректора "Завода "Электротяжмаш"

ВАКС начал рассмотрение по делу экс-замдиректора "Завода "Электротяжмаш"

04:34 08.05.2020
Помпео подтвердил поддержку Украины по Донбассу и Крыму

Помпео подтвердил поддержку Украины по Донбассу и Крыму

03:34 08.05.2020
Результаты мониторинга обеспечения прав детей, вернувшихся на время карантина из интернатов в семьи, обсуждались на совещании в Черниговской ОГА

Результаты мониторинга обеспечения прав детей, вернувшихся на время карантина из интернатов в семьи, обсуждались на совещании в Черниговской ОГА

02:37 08.05.2020
13 агропродовольственных рынков будут работать 8 мая в Киеве

13 агропродовольственных рынков будут работать 8 мая в Киеве

01:10 08.05.2020
Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать за медуслугу

Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать за медуслугу

23:42 07.05.2020
Степанов: Разработанная предшественниками версия медреформы не адаптирована к украинским реалиям

Степанов: Разработанная предшественниками версия медреформы не адаптирована к украинским реалиям

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ СААКАШВИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ

Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

КАБМИН

Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

УКАЗ СААКАШВИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

КРЫМ РОССИЯ ЖЕРТВА ВЕРТОЛЕТ

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

КАРАНТИН РАБОТА КАФЕ

Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая при условии не менее 1,5 метра между соседними столами и не более двух клиентов за столом

ПОСЛЕДНЕЕ

В США за сутки количество смертельных исходов от связанных с коронавирусом заболеваний выросло на 2 тыс.

Число заболевших Covid-19 в вооруженных силах США превысило 7,7 тыс.

В Киеве из-за реконструкции дороги на Туполева частично ограничат движение транспорта

В Киеве из-за реконструкции дороги на Туполева частично ограничат движение транспорта

Во Франции снижается смертность от коронавируса

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине

В пенитенциарных учреждениях Украины официально подтверждено три случая COVID-19 у заключенных и 12 - у персонала

Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

В Еврокомиссии будут придерживаться дистанционной работы, где это возможно, до 25 мая

Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА