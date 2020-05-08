Спасатели оказали помощь олененку и доставили его в Центр лечения животных в Днепре

Спасатели в Днепропетровской области оказали помощь пострадавшему при падении в канаву олененку и доставили его в Центр лечения домашних и экзотических животных, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Спасателям Днепропетровской области поступило сообщение от неравнодушных о том, что в городе Подгородное к каналу оросительной системы упал маленький олененок и требует немедленной помощи", - сказано в сообщении.

Однако по прибытию спасателей местные жители достали животное самостоятельно.

Вместе с тем, заместитель начальника 60 Государственной пожарно-спасательной части Александр Герасименко на собственном автотранспорте доставил оленя в Центр лечения домашних и экзотических животных «Биомир» в Днепре.

В настоящее время олененок проходит обследование.