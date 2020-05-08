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03:34 08.05.2020

Результаты мониторинга обеспечения прав детей, вернувшихся на время карантина из интернатов в семьи, обсуждались на совещании в Черниговской ОГА

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Результаты мониторинга обеспечения прав детей, вернувшихся в период карантина из интернатов в семьи, обсуждались при участии Уполномоченного президента по правам детей Николая Кулебы во время селекторного совещания в Черниговской областной государственной администрации, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В области 970 детей, которые круглосуточно находились в интернатных заведениях и были возвращены на время карантина в семье. Проверка показала, что 174 семьи (356 детей) находятся в сложных жизненных обстоятельствах", - сообщила заместитель председателя ОГА Наталья Романова.

Как отмечается, для предотвращения проблемных ситуаций обеспечивается контроль семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах и оказания им помощи в виде предоставления продуктов питания.

Также в области скоординирована работа между профильными органами и службами по оказанию сведений о детях - жителей Черниговщины, которые вернулись на период карантина из интернатных учреждений других регионов.

По информации пресс-службы ОП, проблемным вопросом на Черниговщине остается нехватка специалистов по социальной работе - их всего 154 при из необходимых 500 человек.

Отмечается, что во время карантина они работают в усиленном режиме.

"Пандемия напомнила нам о важности координации работы между образовательными, социальными и медицинскими структурами для надлежащей защиты прав и интересов детей", - отметил Кулеба.

Отмечается, что в совещании приняли участие представители служб по делам детей, управления образования и науки, Департамента социальной защиты населения, центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, руководители объединенных территориальных общин.

 

Теги: #права #дети #карантин #черниговская_область #украина
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