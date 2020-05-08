13 агропродовольственных рынков будут работать 8 мая в Киеве

В Киеве 8 мая вероятно будут работать 13 агропродовольственных рынков, выполнившие протиэпидемиологические требования, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в г.Киеве, выполнили противоэпидемические требования и могут работать 8 мая 13 агропродовольственных рынков", - сказано в сообщении.

В частности, будут работать торговая площадка «Феофановский», ул. Академика Заболотного 48-А, рынок «Демеевский», ул. Изюмская, 1, ТРК «Базар на Лесной», ул. Попудренко, 65, рыночный комплекс «Маяк», ул. Попудренко, 90/2, КП «Владимирский рынок», ул. Антоновича, 115, ООО «Печерский рынок», пл. Печерская, 1, рынок «Иллис», ул. Чернобыльская, 16/80, КП «Бессарабский рынок», Бессарабская пл., 2, рынок «Левобережный», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Сверстюка, 3, Т/М «Дарница», ЗАО «Днепровский рынок», ул. Попудренко, 5, ООО «Путь», рынок «Путь», ул. Зодчих, 52/1, рынок ООО «Коллибрис», ул. Л. Курбаса, 6, рынок «Борщаговский», ООО «ТК» «Борщаговский», ул. Зодчих, 58.

В КГГА подчеркнули, что возобновить работу могут только официальные продовольственные рынки. Кроме того, запрещается стихийная торговля вокруг, а также приготовление и потребление пищи на месте продажи.

В ряд противоэпидемических требований включили обеспечение масочного режима работников и посетителей, дистанционную термометрию на входе, недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ, обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями, а также дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.