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01:10 08.05.2020

Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать за медуслугу

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Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать за медуслугу

Эпидемия коронавируса показала, что инфекционные больницы нельзя финансировать за оказанную медуслугу, их нужно финансировать за готовность оказать медпомощь, считает заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Коронавирус показал, что нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом потому, что там нужно финансировать готовность к оказанию медпомощи", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1.

Ляшко напомнил, что стратегия реформирования противотуберкулезной службы была представлена в 2018 году. Эта стратегия предусматривала, в частности, что реформирование противотуберкулезной службы в течение трех лет.

 

Теги: #финансирование #инфекционные_больницы #украина
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