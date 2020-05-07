События

22:44 07.05.2020

В Киеве из-за реконструкции дороги на Туполева частично ограничат движение транспорта

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На ул. Туполева в Киеве в связи с ремонтными работами с 8 утра до 22 вечера частично ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"8 мая по благоприятным погодным условиям будут укладывать верхний слой асфальта на участке между ул. Турчина до ул. Стеценко. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, реконструкция улицы Туполева на завершающем этапе.

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Интерфакс-Украина
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