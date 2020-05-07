События

22:39 07.05.2020

В Киеве из-за реконструкции дороги на Туполева частично ограничат движение транспорта

1 мин читать

На ул. Туполева в Киеве в связи с ремонтными работами с 8 утра до 22 вечера частично ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"8 мая по благоприятным погодным условиям будут укладывать верхний слой асфальта на участке между ул. Турчина до ул. Стеценко. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, реконструкция улицы Туполева на завершающем этапе.

Теги: #киев #украина #ограничение #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:56 07.05.2020
Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

Климпуш-Цинцадзе: Назначение Саакашвили главой исполкома реформ говорит о пренебрежении Украиной международными обязательствами

21:54 07.05.2020
Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине

21:35 07.05.2020
Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

Получить $5 млрд от МВФ в 2020-21гг по stand-by легче чем по EFF - представитель Украины в МВФ

21:07 07.05.2020
Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

Объем обсуждаемой помощи МВФ Украине на 18 мес. остается прежним, завершение переговоров ожидается до 15 мая

19:22 07.05.2020
Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы - глава профильного комитета

Украина может рассчитывать на оговоренную ранее сумму финансирования от МВФ несмотря на смену программы - глава профильного комитета

19:15 07.05.2020
Венгрия обезопасила северо-восток страны от риска перебоев поставок газа через Украину

Венгрия обезопасила северо-восток страны от риска перебоев поставок газа через Украину

17:37 07.05.2020
Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

Украина и МВФ в переговорах о новой программе переключились с 36-мес. EFF на 18-мес. stand by

17:03 07.05.2020
Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

Миссию МВФ в Украине возглавила экс-глава миссии в Молдове Голлар вместо Родена

13:21 07.05.2020
Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

Открывать метро в Украине до 22 мая не стоит – совещание у Зеленского

12:58 07.05.2020
В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

В Киеве продолжают дезинфекцию помещений, где обнаружили вспышки Covid-19 – мэр

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЗЕЛЕНСКИЙ СААКАШВИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ

Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

КАБМИН

Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

УКАЗ СААКАШВИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

КРЫМ РОССИЯ ЖЕРТВА ВЕРТОЛЕТ

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

КАРАНТИН РАБОТА КАФЕ

Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая при условии не менее 1,5 метра между соседними столами и не более двух клиентов за столом

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве из-за реконструкции дороги на Туполева частично ограничат движение транспорта

Во Франции снижается смертность от коронавируса

В пенитенциарных учреждениях Украины официально подтверждено три случая COVID-19 у заключенных и 12 - у персонала

Зеленский верит, что Саакашвили сможет придать импульс Нацсовету реформ и поможет в осуществлении изменений в Украине

В Еврокомиссии будут придерживаться дистанционной работы, где это возможно, до 25 мая

Кабмин разрешил с 11 мая теле- и киносъемки, репетиции до 50 участников

Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ в составе Нацсовета реформ – указ Зеленского

В Крыму упал российский военный вертолет, один из троих пострадавших умер

Правительство разрешило работу в Украине летних площадок кафе с 11 мая при условии не менее 1,5 метра между соседними столами и не более двух клиентов за столом

Ограничения на границах Франции с другими европейскими странами сохранятся как минимум до 15 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА