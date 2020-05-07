В Киеве из-за реконструкции дороги на Туполева частично ограничат движение транспорта

На ул. Туполева в Киеве в связи с ремонтными работами с 8 утра до 22 вечера частично ограничат движение транспорта, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"8 мая по благоприятным погодным условиям будут укладывать верхний слой асфальта на участке между ул. Турчина до ул. Стеценко. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, реконструкция улицы Туполева на завершающем этапе.