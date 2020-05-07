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22:12 07.05.2020

Во Франции снижается смертность от коронавируса

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Во Франции снижается смертность от коронавируса

За минувшие сутки во Франции среди зараженных коронавирусом умерли 178 человек, накануне этот показатель достигал 278 летальных исходов.

С начала эпидемии скончались с диагнозом COVID-19 25987 инфицированных, сообщила в четверг Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции.

В настоящее время в стране госпитализированы 23208 пациентов, зараженных коронавирусом, это на 775 человек меньше, чем в прошлые сутки.

В реанимационных отделениях размещен 2961 больной с COVID-19, что на 186 человек меньше, чем днем раньше.

Во Франции в последние дни стабильно удерживается тенденция постепенного снижения числа госпитализаций.

В то же время отмечается, что с начала эпидемии 55027 пациентов, госпитализированных с COVID-19, выписались из больниц как вылечившиеся.

Всего во Франции с начала эпидемии выявлено 137 тыс. 779 заражений коронавирусом.

В четверг премьер-министр страны Эдуар Филипп сообщил о подробностях начала реализации с 11 мая плана выхода страны из режима изоляции, подчеркнув, что ее цель в том, чтобы население смогло жить в условиях присутствия коронавируса, научиться оберегаться от него.

"Потому что столь долго, сколько у нас не будет ни вакцины, ни метода лечения, ни коллективного иммунитета, единственный способ жить - это защищаться, скрупулезно соблюдая комплекс мер физического дистанцирования, гигиены, защиты", - сказал глава правительства Франции, выступление которого транслировали французские телеканалы.

Теги: #коронавирус #франция #ситуация #минздрав
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