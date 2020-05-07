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21:54 07.05.2020

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине

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Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов для реализации в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар Шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Собеседники договорились, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине. Речь идет, прежде всего, об инвестициях в украинскую инфраструктуру: мосты, дороги, железные дороги, аэропорты и др.", - говорится в сообщении.

Кулеба заверил в готовности к сотрудничеству в сферах инвестиций, торговли, экономики, энергетики и продовольственной безопасности.

Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств обсудили экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в Катар. Кулеба заверил катарского коллегу, что Украина может обеспечить потребности Катара в агропродукции.

"Украина готова быть стратегическим партнером Катара в своем регионе. В частности, несмотря на свой транзитный потенциал и роль гаранта мировой продовольственной безопасности. Мы готовы работать вместе, чтобы от этого сотрудничества выигрывали наши страны", - подчеркнул Кулеба.

Собеседники также согласились прилагать совместные усилия для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Теги: #проекты #инвестиции #украина #катар
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